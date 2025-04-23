اليمن.. قصف أمريكي يستهدف مديرية التحيتا بالحديدة

شفق نيوز/ جددت القوات الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، غاراتها الجوية على معاقل أنصار الله (الحوثي) العسكرية في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

وذكرت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين، أن "مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة المُطلة على سواحل البحر الأحمر شهدت سلسلة من الهجمات المنفذة من قبل القوات الأمريكية".

وتضم مديرية التحتيا العديد من المعسكرات والمخازن والمعامل وورش تصنيع وتركيب الطائرات المُسيرة والقوارب المفخخة، فضلًا عن احتوائها على قواعد منصات إطلاق الطيران المُسير والصواريخ الباليستية.