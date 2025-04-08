اليمن.. قتلى وجرحى بضربات أمريكية جديدة على الحديدة وعمران

شفق نيوز/ شنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، غارات جديدة استهدفت محافظتي الحديدة الساحلية، المشرفة على مياه البحر الأحمر، وعمران الجبلية، غرب وشمال اليمن.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن "عدواناً أمريكياً استهدف حياً سكنياً في مدينة أمين مقبل" بمديرية الحوك، في محافظة الحديدة. مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى خلال القصف.

وفي محافظة عمران، أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن المقاتلات الأمريكية استهدفت مساء الثلاثاء، شبكة الاتصالات في منطقة "شوابة" بمديرية ذيبين، شرقي المحافظة.

وتضم محافظة عمران، ذات التضاريس الجبلية الوعرة، عدداً من المنشآت العسكرية المحصّنة في بطون الجبال، التي يستخدمها الحوثيون في تخزين الأسلحة الاستراتيجية من الصواريخ والطائرات المسيرّة، وتأتي أهميتها بعد محافظتي صعدة وصنعاء، من ناحية احتوائها على القدرات العسكرية.