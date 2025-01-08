اليمن.. غارات أمريكية – بريطانية تستهدف منشآت الحوثيين العسكرية

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن، يوم الأربعاء أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت 5 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين".

وأضافت القيادة، أن "الحوثيين استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".

وفي وقت سابق قال محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة الحوثي اليمنية، إن "هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة".

وشدد على أن "التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".