اليمن.. تنفيذ "أكبر" عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-15T10:02:03+0000

شفق نيوز/ نفذ اليوم الخميس في اليمن ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مبعوث الصليب الأحمر الدولي قوله إن "أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن تنفذ حاليا، وسيتم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف محتجز".

وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الطائرة التي تقل المحتجزين المحررين من عناصر قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي غادرت قبل قليل مطار صنعاء متوجهة إلى مطار أبها في السعودية، وعلى متنها 15 سعوديا وأربعة سودانيين.

في الوقت نفسه، تتوجه طائرة أخرى تقل المحتجزين المحررين من قبل الحكومة اليمنية إلى صنعاء من مطار سيئون في حضرموت.

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