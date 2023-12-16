اليمن تقصف إسرائيل بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم السبت، تنفيذ سلاح الجو المسير، عملية عسكرية على أهداف "حساسة" في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وبحسب بيان للقوات اليمنية، ورد لوكالة شفق نيوز، جاءت هذه الهجمات "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات عبدالملك بدرالدين الحوثي، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني".

وأكدت القوات اليمنية، وفق البيان، استمرار عملياتها العسكرية "ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وأهابت القوات المسلحة اليمنية، بـ"أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة".