اليمن.. انفجارات عنيفة بعد استهداف أمريكي لثكنات الحوثيين في مأرب

شفق نيوز/ هزت انفجارات عنيفة مديرية مدغل بمأرب اليمنية، مساء السبت، إثر استهداف ست غارات أمريكية لثكنات الحوثيين في المحافظة.

وجاء هذا القصف بعد 24 غارة أمريكية استهدفت، فجر اليوم، مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، منها 10 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية خب والشعف والجوف، بحسب مصادر "العربية" و"الحدث".

وذكرت المصادر أيضاً أن انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

هذا وأفادت وسائل إعلام حوثية أن غارة أمريكية استهدفت بني حشيش في صنعاء، و3 غارات على مديرية حرف سفيان شمالي عمران.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية منذ 15 مارس/آذار 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.