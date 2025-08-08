اليابان.. شلل يضرب الجنوب جراء "فيضانات وانهيارات" (فيديو)

شفق نيوز- طوكيو

تسببت الأمطار الغزيرة في جزيرة كيوشو اليابانية الجنوبية بفيضانات وانهيارات أرضية ودفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب انهيار طيني منزلا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، ما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.

كما أصدرت الوكالة تحذيرات بالإجلاء لأكثر من 360 ألف شخص في محافظة كاجوشيما وميازاكي المجاورة.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى شل حركة النقل المحلية، ما أوقف القطارات والحافلات، وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.

هذا وشكلت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، فرقة عمل للاستجابة الطارئة والدعم، حيث قال، إنه "ستفعل الحكومة كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم".

في حين، توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في كيوشو بسبب منخفض جوي.