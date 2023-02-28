اليابان تفرض عقوبات على 121 شخصية وكيانا روسيّاً

شفق نيوز / أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد 121 شخصية وجهة روسية بينهم مسؤولون كبار.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية اليابانية، فقد شملت العقوبات اليابانية الجديدة، ألكسندر خاريتشيف رئيس مديرية ضمان نشاط مجلس الدولة في الكرملين، وكذلك نائبه بوريس رابوبورت.

وشملت العقوبات اليابانية الجديدة أيضاً نائب وزير الدفاع الروسي رئيس المديرية السياسية العسكرية العامة في الجيش الروسي الفريق أول فيكتور جوريميكين، ورئيس شركة "كلاشينكوف" للصناعات الحربية آلان لوشنيكوف.

وبشكل إجمالي تتضمن قائمة العقوبات اليابانية الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم 28 فبراير، 48 شخصا و73 مؤسسة ومصرفا من روسيا.