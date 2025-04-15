اليابان تعتقل 4 أشخاص يبيعون صوراً إباحية مفبركة بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة اليابانية، عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة بيع صور إباحية منتجة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تلك الاعتقالات هي أول حملة من نوعها، في اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووسائل إعلام أخرى نقلًا عن مصادر في الشرطة اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات من العمر، زُعم أنهم صنعوا ملصقات تعرض صورًا فاحشة لنساء وباعوها على مواقع مزادات على الانترنت.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني (NHK) أن المشتبه فيهم استخدموا برنامج ذكاء اصطناعي مجانيًّا لإنشاء صور لنساء بالغات عاريات لا وجود لهن في العالم الحقيقي، مبينة أنهم باعوا الملصقات مقابل عدة آلاف من الين لكل ملصق.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الاعتقالات هي الأولى من نوعها في اليابان، بتهمة بيع صور فاحشة مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتزايد القلق عالميًّا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، بما في ذلك التزييف العميق الذي يحول الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية الحقيقية للأشخاص إلى صور زائفة.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الهولندية "سينسيتي" عام 2019، فإن نحو 96% من مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت هي مواد إباحية غير موافق عليها، ومعظمها يصور نساء.