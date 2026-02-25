اليابان تطالب بالإفراج الفوري عن مواطنها المحتجز في إيران

شفق نيوز- طوكيو

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، أن إيران احتجزت أحد مواطنيها في طهران، مطالبة السلطات الإيرانية بشدة بالإفراج عنه فورا.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحافي، إن "المواطن الياباني احتُجز في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت إذاعة "أوروبا الحرة" في وقت سابق بأن "السلطات الإيرانية اعتقلت شينوسوكي كاواشيما، رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران، ونقلته إلى سجن في العاصمة".

ومن جانبها، أحجمت المؤسسة اليابانية عن "تأكيد احتجاز أي من موظفيها".

وقال متحدث باسم الهيئة: "في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا، ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة".