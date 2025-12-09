اليابان ترفع تحذيرات التسونامي بعد زلزال قوي ضرب شمالها الشرقي

شفق نيوز- طوكيو

رفعت السلطات اليابانية، يوم الثلاثاء، التحذيرات من أمواج المد العاتية (تسونامي)، بعد ساعات من زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر هز المناطق الشمالية الشرقية، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا وإجبار نحو 90 ألفا على إخلاء منازلهم.

وقع الزلزال قبالة الساحل في الساعة 11:15 مساء (1415 بتوقيت غرينتش)، وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن "أمواج مد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب الساحل الشمالي الشرقي".

وأضافت الهيئة أنه "صدرت تحذيرات لمقاطعات هوكايدو وأوموري وإيواتي، وُرصدت أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح من 20 إلى 70 سنتيمترا في موانئ عدة".

وبحلول الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات إلى إرشادات ثم رفعتها في وقت لاحق، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة.

وغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.

وكان مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترا.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للصحفيين: "حتى الآن، تلقيت تقارير عن إصابة 30 شخصا وحريق واحد".

وعلقت سكك حديد شرق اليابان بعض الخدمات في المنطقة التي تعرضت أيضا لزلزال هائل بلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر في آذار/ مارس2011. وقالت الشركة المشغلة إن "خدمات القطارات الأخرى تواجه تأخيرات في شمال اليابان".

وفي أعقاب الهزة الأرضية، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا لمنطقة واسعة تمتد من جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان وصولا إلى مقاطعة تشيبا شرق طوكيو، داعية السكان إلى التأهب لاحتمال وقوع زلزال قوي مرة أخرى في غضون أسبوع.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في إفادة إعلامية: "هناك احتمال حدوث زلازل قوية وأشد خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولم ترد تقارير عن أي أضرار في محطات الطاقة النووية في المنطقة التي تديرها شركتا توهوكو وهوكايدو للطاقة الكهربائية.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل فور وقوع الزلزال، لكن الخدمة استؤنفت بحلول صباح الثلاثاء.