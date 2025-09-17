اليابان ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

شفق نيوز/ طوكيو

أفادت وسائل إعلام يابانية، يوم الأربعاء، بأن طوكيو لن تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي وأن رئيس الوزراء شيجيرو أشيبا سيتخلف عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف هويتها، أن "اليابان لن تعترف بالدولة الفلسطينية حاليا، وأن رئيس وزرائها سيتخلف عن حضور اجتماع ذي صلة خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويأتي هذا الموقف الياباني مخالفا للتحركات التي تقوم بها فرنسا وبريطانيا وكندا إضافة إلى أستراليا، التي أبدت دعمها للاعتراف بفلسطين.

ويضع هذا الموقف اليابان في صف الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، والتي رفضت فكرة الاعتراف بفلسطين.