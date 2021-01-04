اليابان تدرس فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

شفق نيوز/ ذكرت قناة "فوجي تي في" اليابانية يوم الاثنين، أن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و3 محافظات مجاورة هذا الأسبوع مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا مؤتمرا صحفيا بمناسبة بداية عام 2021 عند الساعة الـ11 صباحا من اليوم الاثنين.

ودعا محافظو طوكيو وثلاث محافظات مجاورة إلى استجابة أقوى للارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا، وتقدموا بطلب للحكومة المركزية لإعلان الطوارئ في مناطقهم.

وسجلت إدارة العاصمة طوكيو يوم السبت أكثر من 800 إصابة جديدة في المدينة، بعد رقم قياسي بلغ 1337 حالة يوم الخميس الماضي.

وأعلن مسؤولو الصحة في اليابان تسجيل 3158 إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 245924 حالة بينها 712 على متن سفينة سياحية.

وأعلن عن وفاة 60 شخصا، وارتفعت الحصيل