سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليابان تجمد أرصدة بوتين وتفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ولوكاشينكو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-28T12:10:13+0000
اليابان تجمد أرصدة بوتين وتفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ولوكاشينكو

شفق نيوز/ أعلنت اليابان، يوم الإثنين، فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد أرصدة شخصيات مرتبطة بالحكومة الروسية بمن فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

وشملت العقوبات اليابانية بحسب وسائل اعلام دولية، "تجميد أرصدة 3 مصارف روسية في اليابان وإجراءات لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي".

كما شملت "حظر الصادرات إلى الكيانات المرتبطة بالجش الروسي والمعدات ذات الاستخدام المزدوج".

وفرضت اليابان ايضاً، عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وعلى البنك المركزي الروسي، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.

وبفرض اليابان عقوبات على البنك المركزي الروسي، تكون لحقت بذلك ببريطانيا وعدد من الدول الأوروبية التي فرضت بالفعل عقوبات على بنك روسيا المركزي.

وكانت اليابان أعربت عن رفضها إطلاق روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، واتهمت بيلاروسيا بأنها يسرت الحرب، وهي نفسها الاتهامات التي توجهها الدول الغربية إلى "مينسك".

related

ارتفاع معدلات الانتحار بين الأطفال اليابانيين لأعلى مستوياتها منذ 40 عاماً

Date: 2021-10-14 07:25:47
ارتفاع معدلات الانتحار بين الأطفال اليابانيين لأعلى مستوياتها منذ 40 عاماً

بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

Date: 2022-02-22 17:48:54
بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض

Date: 2022-02-27 07:34:35
وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض

وكالة: ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا

Date: 2020-12-11 07:43:00
وكالة: ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا

ترامب "يصلي" لضحايا عملية طعن جماعي باليابان

Date: 2019-05-28 08:04:05
ترامب "يصلي" لضحايا عملية طعن جماعي باليابان

أمريكا ترفع اسم مسؤول إيراني من قائمة العقوبات

Date: 2021-06-10 19:12:53
أمريكا ترفع اسم مسؤول إيراني من قائمة العقوبات

إصابات بانفجار قويّ بفوكوشيما اليابانية

Date: 2020-07-30 05:33:27
إصابات بانفجار قويّ بفوكوشيما اليابانية

اليابان تضخ ملايين البراميل من احتياطها النفطي بالتنسيق مع أمريكا

Date: 2021-11-24 05:05:16
اليابان تضخ ملايين البراميل من احتياطها النفطي بالتنسيق مع أمريكا