اليابان تتمسك باتفاقها الاستثماري مع الولايات المتحدة

شفق نيوز- طوكيو

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم السبت، أنها لن تعيد التفاوض على حزمة الاستثمارات مع أميركا.

وقالت تاكايتشي، في ختام أسبوع شاركت فيه في فعاليات دبلوماسية تضمنت عقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنها "لا تعتزم إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية.

وذكر مكتبه في بيان أنهما بحثا "إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين".