اليابان تبدأ بتصريف مياه محطة نووية في المحيط الهادئ

شفق نيوز / بدأت اليابان يوم الخميس، بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وفق مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وبوشرت العملية التي تتضمن مضخات وصمامات وشبكة واسعة من القنوات بعيد الساعة 13.00 بتوقيت اليابان (الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش)، كما تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط.

وبحسب الشركة، فإن هذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة، باستثناء "التريتيوم" التي لا تشكل خطرا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

وسيتم تصريف المياه المعالجة على مسافة كيلومتر من الساحل من خلال نفق تحت الماء تم إنشاؤه.

ويبلغ معدل التصريف 460 طنا من المياه في اليوم، بعد أن يتم تخفيف كل طن بـ 1.2 ألف طن من مياه البحر النقية.