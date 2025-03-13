"الويسكي" يشعل حرباً اقتصادية بين ترامب واوروبا

شفق نيوز/ هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بفرض رسوم جمركية نسبتها 200 في المئة على النبيذ والشمبانيا وغيرها من المنتجات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ردا على رسوم فرضها التكتل على الويسكي الأميركي.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشل" إن الاتحاد الأوروبي "فرض تعريفة بغيضة على الويسكي الأميركي بنسبة 50 في المئة، مهددا بالرد على ذلك وفرض 200 في المئة كرسوم على جميع النبيذ والشمبانيا ومنتجات الكحول من فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي".

ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه من بين "سلطات الضرائب والرسوم الجمركية الأكثر عدائية وانتهاكا في العالم"، مشيرا إلى أنه "تشكّل لغرض واحد يتمثل باستغلال الولايات المتحدة".

وكشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن رسوم لمواجهة تلك الأميركية المفروضة على الصلب والألمنيوم، مستهدفا منتجات أميركية بقيمة حوالي 28 مليار دولار على مراحل اعتبارا من أبريل.

والخميس، أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لوران سان مارتان، أن بلاده "مصممة على الرد" على الرسوم الجمركية الأميركية، بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات إضافية على الشمبانيا والنبيذ الأوروبيين.

وأطلق ترامب حروبا تجارية ضد منافسي وشركاء بلده على حد سواء منذ توليه السلطة، إذ استخدم الرسوم الجمركية أداة ضغط في ما يتعلق بالتجارة وغيرها من المسائل.