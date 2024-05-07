الولاية الخامسة.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لروسيا

شفق نيوز/ أدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الكرملين اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات مع سلطة مطلقة بعد قمع المعارضة وتشتتها، وفقا لفرانس برس.

وقال بوتين "أقسم بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال" مؤكدا أن قيادة روسيا "واجب مقدس" على ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس حضرت المراسم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول إن بوتين قد يعلن، الثلاثاء، عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وفاز بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، وأدى اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة، الثلاثاء. وبموجب الدستور، يجب أن تستقيل الحكومة في بداية الولاية الرئاسية الجديدة، مما يتيح للرئيس أن يقدم للبرلمان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

ومن المحتمل أن يقرر بوتين إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي، ميخائيل ميشوستين، للمنصب.