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الولايات المتحدة و7 دول أوروبية تتهم بيلاروسيا بالوقوف وراء أزمة المهاجرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-12T07:55:23+0000
الولايات المتحدة و7 دول أوروبية تتهم بيلاروسيا بالوقوف وراء أزمة المهاجرين

شفق نيوز / اتهمت الولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، في مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، السلطات البيلاروسية بالتسبب في أزمة الهجرة على حدود بولندا.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية وفرنسا والنرويج وإستونيا وإيرلندا وكذلك ألبانيا التي انضمت إلى هذه القائمة مؤخراً.

وتضمن البيان، إدانة "الاستغلال المنظم للناس، الذين تتعرض حياتهم ورفاهيتهم للخطر، كأداة في أغراض سياسية لبيلاروسيا"، كما اتهم السلطات البيلاروسية بـ"السعي إلى زعزعة الأوضاع عند الحدود الخارجية للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي وصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل بيلاروس نفسها".

وأعرب البيان المشترك، عن التضامن مع بولندا وليتوانيا في هذا الملف، وأبدت أمريكا والدول السبع استعدادها لبحث الإجراءات اللاحقة التي يمكن اتخاذها لدعم بولندا وليتوانيا، وكذلك التدابير ضد المتورطين في أعمال نظام الرئيس البيلاروسي (ألكسندر لوكاشينكو) والمؤيدين له، بمنح إمكانية العبور غير الشرعي للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

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