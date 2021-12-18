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الولايات المتحدة والعراق يحافظان على مرتبتيهما الاولى بأكثر المتضررين من كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-18T04:50:58+0000
الولايات المتحدة والعراق يحافظان على مرتبتيهما الاولى بأكثر المتضررين من كورونا

شفق نيوز/ مازالت الولايات المتحدة "الاولى عالمياً" باعداد الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، في حين يحافظ العراق على موقعه الاول بقائمة الدول العربية، وذلك وفق آخر تحديث لاحصاء وكالة رويترز.

وأظهرآخر إحصاء أعدته "رويترز"، أن أكثر من272.55  مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و635398 حالة.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة   806214      50595139

الهند              476869      34726049

البرازيل          617521       22204941

بريطانيا           146937      11097851

روسيا            592193       10131646

تركيا             79828         9115162

فرنسا            120983        8399846

ألمانيا            107330        6688860

إيران            130992        6167650

إسبانيا            88667         5422168

عربياً، حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24042 وفاة و2090026 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12151 وفاة و1031549 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14798 حالة وفاة و951984 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2151 وفاة و743586 إصابة، ومن ثم تونس بالمركز الخامس عربيا (50 عالميا) بـ25450 وفاة و720518 إصابة بالفيروس.

وتعتمد رويترز في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد.  

 

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