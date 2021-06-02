الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، قتل رجل مسلح أطلق النار على المارة في ولاية كاليفورنيا وتسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وذكر مدير شرطة مقاطعة سانتا كلارا، راسل ديفيس، أن "المعلومات ما تزال أولية، ولم يتأكد بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى".

ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً.

ولفت ديفيس، إلى أن "موظفين في الشركة من بين الضحايا"، دون تحديد العدد.

وشهدت ولايات أمريكية متفرقة، سلسلة من عمليات إطلاق النار خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر (كولورادو) وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.