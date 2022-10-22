الولايات المتحدة.. دعوى قضائية ضد شخصية مدعومة من ولي العهد السعودي

شفق نيوز /كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن رفع دعوى قضائية ضد محافظ صندوق الاستثمار السعودي ياسر الرميان بشأن بطولة رياضية تقام في الولايات المتحدة، فيما تم اتهام الصندوق باعتماد "الغسل الرياضي" للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن "بطولات (بي جي إيه) لمحترفي الغولف رفعت دعوى قضائية ضد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مطالبة المحاكم الأميركية باستجواب محافظه، ياسر الرميان، بشأن بطولة (إل آي في) التي أطلقها صندوق الثروة السعودي".

وأضافت الشبكة أن "ضمن معارك قانونية مستمرة بين البطولتين، تطلب الدعوى الجديدة من قاضٍ فيدرالي باستجواب محافظ الصندوق السعودي، ياسر الرميان، وتقديم المستندات المتعلقة بالدوري الجديد الذي تدعمه المملكة".

وبعد أن وافق محامو الدوري الممول من صندوق الاستثمارات العامة الذي يقف على هرمه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البداية على التعاون، فإنهم عادوا واعترضوا لاحقا.

وأوضح المحامون أن دوري "إل آي في" ليس مطلوبا منه الامتثال لمثل هذه الطلبات؛ لأنه ليس تابعا للولايات المتحدة، وفقا لشخص مطلع على المعاملات القانونية.

وكان السعوديون وقعوا مع أشهر الأسماء في لعبة الغولف للمشاركة في بطولتهم الجديدة بعد أن "أغراهم بالمال"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إن الدوري الممول سعوديا يأتي لمنافسة بطولات "بي جي إيه"، وهي البطولة التي كانت لعقود من الزمان أهم حدث وأعلى مستوى في بطولات الغولف العالمية ومعيارها الأول.

وجمع الدوري الجديد الممول من السعودية 48 لاعبا "أغرته" الجوائز المالية المفرطة، البالغة أكثر من 250 مليون دولار، الممتدة على 8 جولات في مختلف أنحاء العالم، وبصيغة فريدة على مدى ثلاثة أيام دون انقطاع.

ويتهم النقاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ "الغسل الرياضي" باستخدام الدوري لصرف الانتباه عن تاريخ المملكة في انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن الرياض دائما ما تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها تعمل على تنظيم البطولات الرياضية واستضافتها من أجل تنويع مصادر الدخل ضمن خطة ولي العهد 2030.

وبحسب ما نقلت الشبكة الأميركية، فإن الدوري الجديد المدعوم سعوديا عرض على أسطورة الغولف، تايغر وودز، مبلغ 800 مليون دولار للانضمام، لكنه رفض ذلك العرض.

ومضت 7 جولات من دوري الجولف السعودي، فيما تقام الجولة الأخيرة اعتبارا من 28 أكتوبر في نادي ترامب بولاية فلوريدا.