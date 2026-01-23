الولايات المتحدة تودع منظمة الصحة العالمية رسمياً

شفق نيوز- واشنطن

أنهت الولايات المتحدة، انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء التزام أمريكا الذي دام 78 عاما.

وبحسب ما أفادت "أسوشيتد برس" فإن هذا الانسحاب لا يعد قطيعة تامة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تدين الولايات المتحدة بأكثر من 130 مليون دولار للوكالة الصحية العالمية، بينما يقر المسؤولون في إدارة ترمب بأنهم لم ينتهوا بعد من تسوية بعض القضايا، مثل فقدان الوصول إلى البيانات من الدول الأخرى التي يمكن أن تمنح الولايات المتحدة تحذيرا مبكرا من أي جائحة جديدة.

وقال لورانس جوستن، خبير قانون الصحة العامة في جامعة جورج تاون، إن الانسحاب سيضر بالاستجابة العالمية لتفشيات الأمراض الجديدة وسيعيق قدرة العلماء وشركات الأدوية الأمريكية على تطوير لقاحات وأدوية ضد التهديدات الجديدة.

وأضاف: "أعتقد أنه أسوأ قرار رئاسي رأيته في حياتي".