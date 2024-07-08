الولايات المتحدة تنهي وجودها العسكري في النيجر بانسحاب 766 جندياً

شفق نيوز/ أكملت الولايات المتحدة سحب جميع قواتها من "القاعدة الجوية 101" في نيامي عاصمة النيجر، وفقا لبيان مشترك للبلدين.

وجاء في البيان، أن "وزارة دفاع جمهورية النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية تعلنان أن انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل".

يشار إلى أنه بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، يتعين على الولايات المتحدة أيضًا سحب قواتها من مدينة أغاديز في شمال النيجر.

وبحسب البيان، فقد غادر بالفعل 766 جنديًا أمريكيًا النيجر.

وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.

إلى ذلك، صرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.