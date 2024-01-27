الولايات المتحدة تنفذ حكما بالإعدام باستخدام غاز النيتروجين

شفق نيوز/ أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "أسفه العميق" لإعدام قاتل مدان في ولاية ألاباما الأمريكية بغاز النيتروجين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الطريقة في البلاد.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "وفقا لخبراء بارزين، فإن هذا الأسلوب يعد عقوبة قاسية وغير عادية بشكل خاص".

ويعارض الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة عقوبة الإعدام بشكل عام، وينتقد عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم.

ونفذت ولاية ألاباما الأمريكية حكم الإعدام بحق كينيث يوجين سميث المدان بارتكاب جريمة قتل، باستخدام غاز النيتروجين.

ورفضت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي، طلب سميث تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، ورفضت التماسه بمراجعة القضية. ورفضت يوم الخميس أيضا طلبه بوقف التنفيذ وسط معارضة من القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة.

وقال حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان: "تم تنفيذ الإعدام بشكل قانوني عن طريق نقص الأكسجة في النيتروجين، وهي الطريقة التي طلبها السيد سميث سابقا كبديل للحقنة المميتة. أخيرا، حصل سميث على ما طلبه، ويمكن أخيرا إنهاء هذه القضية".