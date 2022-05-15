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الولايات المتحدة تكشف عن استراتيجية جديدة لـ"الناتو": هذا ما يخص روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-15T15:49:08+0000
الولايات المتحدة تكشف عن استراتيجية جديدة لـ"الناتو": هذا ما يخص روسيا

شفق نيوز / كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد، عن المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي من المتوقع أن يتبناه حلف الناتو في حزيران القادم، فيما أكد أنه سيتضمن بنوداً تنص على ضرورة "ردع أي عدوان من قبل روسيا".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده بلينكن، في برلين، على هامش اجتماع "غير رسمي" لوزراء خارجية دول الشمال الأطلسي (الناتو).

وقال بلينكن، خلال المؤتمر، إن "مفهومي الدفاع والردع يشكلان ركيزة للناتو ومفهومه الاستراتيجي، وهذا ما أدى إلى تشكيل الحلف في عام 1949".

وأضاف أن "المفهوم الجديد يتعلق بردع أي عدوان من قبل روسيا والحماية منه، وذلك سينعكس بالكامل في المفهوم الاستراتيجي الجديد"، موضحاً أن "العمل جار على تحضير مسودات الوثائق التي ستتمخض عنها القمة القادمة، إذ تم إحراز تقدم إيجابي ملموس في هذا السبيل خلال اليومين الأخيرين".

وسيحدد مفهوم الناتو الاستراتيجي الجديد أولويات الحلف للسنوات القادمة، على خلفية التصعيد غير المسبوق من حدة التوترات بين روسيا والغرب في ظل مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتقديم حلف شمال الأطلسي دعما عسكريا مكثفا إلى حكومة كييف.

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