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الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-13T06:19:37+0000
الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

شفق نيوز/ سمحت الولايات المتحدة، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة، جانيت وودكوك، في بيان، إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19"، مضيفة "نحن ندرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

هذا ويعاني 2.7 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة من نقص المناعة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وكانت وزارة الصحة الألمانية، قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستقترح تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية من لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من سبتمبر، وكذلك لمن لم يتلق لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال، ضد فيروس كورونا.

ومنذ يوليو، بدأت إسرائيل بمنح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.

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