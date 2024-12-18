الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بشرية "خطيرة" بإنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية الأميركية، يوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة خطيرة لإنسان بإنفلونزا الطيور.

وذكرت مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل أول إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في لويزيانا، وتم نقل مريض إلى المستشفى في أول حالة من نوعها لدى الإنسان بالولايات المتحدة، وفقاً لموقع "فرانس24".

وسُجّلت 61 حالة إصابة بالتفشي الحالي للمرض في الولايات المتحدة، لكن جميع الإصابات الأخرى كانت خفيفة. وتعامل المريض مع طيور مصابة وميتة في الفناء الخلفي لمنزله.