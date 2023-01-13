الولايات المتحدة تسجل خرقاً لأجسام فضائية مجهولة والبنتاغون يتحرك

شفق نيوز / كشف تقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية (ODNI)، يوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 500 مشاهدة لأجسام طائرة مجهولة الهوية (UFO).

وذكر التقرير المخابراتي أن "144 تسجيلاً لحالات شذوذ سماوية غير محددة غطاها تقرير (ODNI) في إطار التقييم الأولي، كما تم تسجيل 247 حالة جديدة ومن ثم 119 حالة أخرى عن أجسام طائرة مجهولة الهوية".

وأضاف أن "جميع هذه الحالات تم تسجيل ظهورها أو أصبح معروفا عنها بعد فترة التقييم الأولية، وبهذا الشكل يبلغ العدد الإجمالي 510 حالات".

وأكد تقرير ODNI، تسجيل معظم المشاهدات الجديدة للأجسام الطائرة المجهولة، من قبل الطيارين من البحرية الأمريكية والقوات الجوية، وكذلك المراقبين الجويين الذين شهدوا ظهورها، وخلال كل ذلك، لم يتم تسجيل أي تصادم لطائرة أمريكية مع جسم طائر مجهول.

وأشار إلى أن "عدد حالات ذكر وجود الأجسام الطائرة المجهولة آخذ في الازدياد، بما في ذلك بسبب الفهم الأفضل للتهديدات المحتملة التي قد تمثلها هذه الحالات على سلامة الطيران".

من جانبه، علق المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، على التقرير بالقول: "نحن نتعامل بشكل جدي مع التقارير المتعلقة بملاحظة مثل هذه الأجسام في مجالنا الفضائي أو أرضنا أو بحرنا أو أجوائنا وندرسها".