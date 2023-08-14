الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكرية "إضافية" إلى أوكرانيا

شفق نيوز /أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، مساعدة عسكرية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، وذلك ضمن الدفعة الـ 44 من المعدات التي قدمتها إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس/آب 2021.

وذكرت الوزارة في بيان أن المساعدة الأمنية تتضمن ذخائر دفاع جوي إضافية، وذخيرة مدفعية، ودبابات وأسلحة مضادة للدروع، ومعدات أخرى لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر".

وذكر البيان، أن "حزمة المساعدات التي تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، ومعدات وأنظمة إزالة الألغام، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و 105 ملم، وذخيرة دبابات عيار 120 ملم، وغيرها من أنواع الصواريخ والمعدات الأخرى.

هذا وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن الولايات المتحدة تعمل عن قرب مع الدنمارك والدول الأخرى من لإنجاز تدريب المقاتلين الأوكرانيين على مقاتلات أف 16".

وأضاف رايدر، أن برامج التدريب على دبابات أبرامز لا تزال متواصلة، و"ملتزمون بتسليم الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية العام الحالي".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات ساحة المعركة الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.