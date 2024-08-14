الولايات المتحدة ترسل غواصة صاروخية لدعم إسرائيل

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأربعاء،عن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت الغواصة الصاروخية "جورجيا" إلى الشرق الأوسط لدعم إسرائيل في حال تعرض لهجوم من قبل إيران أو حزب حزب الله اللبناني، رداً على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والقيادي بحزب الله فؤاد شكر.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الغواصة المسلحة تزن نحو 19 ألف طن، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز "توماهوك"، وهي صواريخ تعد السلاح الأساسي للبحرية الأمريكية المخصص للأهداف بعيدة المدى.

كما أنها قادرة على ضرب أهداف في البر والبحر من مسافة 1000 ميل، أي أكثر من 1600 كم، وهذه المسافة كافية من الناحية النظرية، اعتمادًا على موقع الغواصة في المنطقة؛ للهجوم على أهداف في إيران.

وسبق لـ"جورجيا" أن شاركت شقيقتها الغواصة "فلوريدا" في هجوم على أهداف للحوثيين في اليمن في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبالإضافة إلى صواريخ "توماهوك"، يمكن للغواصة "جورجيا" المساعدة في العديد من العمليات الخاصة، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 66 من أفراد الطاقم، إذ تصفها البحرية الأمريكية بأنها منصة متخفية وسرية، تتمتع بقدرات هجومية غير مسبوقة للمهام والعمليات الخاصة.

وقالت الصحيفة، إن قرار الكشف عن معلومات حول تحركات الغواصة خطوة استثنائية، وعادة ما يظل موقعها أمرًا سريًّا.

وجاء قرار إرسال الغواصة إلى المنطقة كجزء من تعزيز القوات المصممة لحماية القوات الأمريكية، والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل، والتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.

و"جورجيا" هي واحدة من أربع غواصات من سلسلة "أوهايو" تعمل بالطاقة النووية. وكانت تستخدم في الماضي كغواصات لحمل صواريخ باليستية نووية، ولكنها تحمل الآن صواريخ كروز غير نووية.

وعلى خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة وفي إطار تعزيز القوات، أرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أيضاً، سرباً من المقاتلات الشبح من طراز F-22، من ولاية ألاسكا الأمريكية إلى قاعدة سرية في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى أسراب إضافية من الطائرات المقاتلة الأمريكية من الطرازات الأقل تقدماً.