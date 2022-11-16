الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، الهجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان، متّهمة إيران بتنفيذه.

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جايك ساليفان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة، وهو سلاح مميت تستخدمه بشكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط وتنقله إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

وقال مسؤول دفاعي لوكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

واضاف المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط ان الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا التكتم على هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للأسوشيتدبرس "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير عيدان عوفر.

وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات في الشرق الأوسط، حيث استهدفت هجمات طائرات بدون طيار سفنا مرتبطة بإسرائيل في المنطقة، كما ألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019.

ولم تتبنى وسائل الإعلام الحكومية في إيران على الفور الهجوم على ناقلة النفط.