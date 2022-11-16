سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-16T19:01:42+0000
الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، الهجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان، متّهمة إيران بتنفيذه.

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جايك ساليفان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة، وهو سلاح مميت تستخدمه بشكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط وتنقله إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

وقال مسؤول دفاعي لوكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

واضاف المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط ان الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا التكتم على هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للأسوشيتدبرس "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير عيدان عوفر.

وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات في الشرق الأوسط، حيث استهدفت هجمات طائرات بدون طيار سفنا مرتبطة بإسرائيل في المنطقة، كما ألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019.

ولم تتبنى وسائل الإعلام الحكومية في إيران على الفور الهجوم على ناقلة النفط.

related

"الغرب يفكر".. صحيفة أمريكية: طهران تعيق احياء الملف النووي بإعادة طرح مطالباتها

Date: 2022-08-18 06:15:03
"الغرب يفكر".. صحيفة أمريكية: طهران تعيق احياء الملف النووي بإعادة طرح مطالباتها

خطيب جمعة طهران: اذا هاجمت اميركا ايران فستتغير مياه الخليج الى اللون الاحمر

Date: 2019-07-05 15:31:37
خطيب جمعة طهران: اذا هاجمت اميركا ايران فستتغير مياه الخليج الى اللون الاحمر

قائد عسكري إيراني: ردنا على أي عدوان سيشمل قواعد ومسارات الانطلاق

Date: 2021-12-20 06:54:08
قائد عسكري إيراني: ردنا على أي عدوان سيشمل قواعد ومسارات الانطلاق

إيران: أمريكا وإسرائيل وراء الهجوم الألكتروني على محطات البنزين

Date: 2021-10-31 04:48:33
إيران: أمريكا وإسرائيل وراء الهجوم الألكتروني على محطات البنزين

إيران تهدد برد اعنف اذا كررت امريكا انتهاك حدود البلاد

Date: 2019-06-27 08:27:22
إيران تهدد برد اعنف اذا كررت امريكا انتهاك حدود البلاد

عشرات القتلى والجرحى في هجوم يستهدف مرقداً دينياً في إيران

Date: 2022-10-26 15:19:13
عشرات القتلى والجرحى في هجوم يستهدف مرقداً دينياً في إيران

الدوحة بدلاً عن فيينا.. استئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية بشأن البرنامج النووي

Date: 2022-06-27 17:09:46
الدوحة بدلاً عن فيينا.. استئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية بشأن البرنامج النووي

استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب وأصابع الاتهام تتجه لإيران

Date: 2021-04-13 16:00:34
استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب وأصابع الاتهام تتجه لإيران