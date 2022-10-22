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الولايات المتحدة.. تحطم طائرة أمريكية ومقتل من فيها  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-22T05:58:20+0000
الولايات المتحدة.. تحطم طائرة أمريكية ومقتل من فيها  

 شفق نيوز/ أفادت صحيفة "دايلي ميل" بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها على مبنى، بجوار مبنى سكني، في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.

وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.

هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

كما تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

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