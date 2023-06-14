الولايات المتحدة.. السجن 20 عاماً وغرامة مالية بحق عراقي دعم "الدرع السني"

شفق نيوز/ أقر عراقي مقيم في الولايات المتحدة، بإنتاجه مواد دعائية على الإنترنت لمنظمة إعلامية موالية لتنظيم داعش يطلق عليها اسم "الدرع السني".

وخلال مثوله أمام محكمة اتحادية في بورتلاند، بولاية أوريغون، أقر، هوازن سمير مظفر، بأنه مذنب، في القضية التي اتهم فيها بـ"التآمر لتقديم الدعم لداعش".

ويواجه مظفر (33 عاما) عقوبة قد تصل إلى 20 عاما في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

وتم إلقاء القبض على مظفر في نوفمبر 2020 إثر تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".

وتقول لائحة اتهام أصدرتها هيئة محلفين اتحادية في نوفمبر 2020 إن مظفر تآمر مع أعضاء من تنظيم "داعش" لإنشاء وتحرير منشورات ومقالات تدعم التنظيم، كما قدم الدعم الفني لأعضائه، في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني.

ويتهم مظفر بـ "توزيع مقالات حول كيفية القتل والتشويه بالسكين، كما شجع القراء على شن هجمات" تقول وكالة أسوشيتد برس.

وتؤكد هذه القضية وفق الوكالة "اهتمام تنظيم الدولة الإسلامية بفرض وجوده على الإنترنت" بعد أن خسر التنظيم معظم مناطق سيطرته في العراق وسوريا منذ أواخر عام 2017.

وقالت كريستين أبي زيد، مديرة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في حديث سابق للوكالة إن "إحدى الآليات الأساسية التي يستخدمها داعش الآن، لتهديد الغرب، هي أذرعه الإعلامية".

وانتقل مظفر إلى الولايات المتحدة قادما من العراق في عام 2014.

كان الرجل قد دفع في السابق، ببراءته من تهمة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية والتآمر لتقديم هذا الدعم.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية أوريغون في بيان، الثلاثاء، إن مظفر أقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وتم اتهام مظفر بتقديم المساعدة لـ "الدرع السني"، وهي منظمة إعلامية على الإنترنت موالية لتنظيم "داعش" تنشر صحيفة إلكترونية، عن طريق الإشراف على غرف الدردشة الخاصة.