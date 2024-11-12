الوكالة الدولية للطاقة تحذر من "تقلص" هوامش حيال الملف النووي الإيراني

شفق نيوز/ حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، يوم الثلاثاء من أن هوامش المناورة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بدأت تتقلص، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية.

وقال غروسي لوكالة "فرانس برس" في مقابلة أثناء مؤتمر "كوب29" للمناخ الذي تستضيفه باكو، والذي سيجري زيارة إلى إيران، إن "على الإدارة الإيرانية أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توتراً وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري".

وأشار إلى أن إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش في إيران لكن "نحتاج إلى المزيد نظراً إلى حجم وعمق ومدى طموح برنامج إيران، علينا إيجاد وسائل لمنح الوكالة رؤية أوضح".

وتأتي زيارته بعدما أعيد انتخاب دونالد ترامب الذي أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، رئيساً للولايات المتحدة هذا الشهر، علماً بأنه تم التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأوضح غروسي "عملت بالفعل مع إدارة ترامب الأولى وعملنا جيداً معاً".

وأعلنت واشنطن عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي، لتثير خيبة أمل العديد من حلفائها. كان من المفترض بأن يفكك الاتفاق الجزء الأكبر من برنامج إيران النووي ويفسح المجال لتعزيز عمليات التفتيش مقابل رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وفشلت مذاك جميع المحاولات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأقر غروسي إنه "وعاء فارغ". وواصل برنامج إيران النووي مذاك التوسع وإن كانت طهران نفت امتلاكها قنبلة ذرية.

وزادت الجمهورية الإسلامية بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى 60%، بحسب الوكالة، وهي نسبة قريبة من 90% التي يحتاجها تطوير سلاح نووي.

لكن منذ تولى الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشكيان منصبه في آب/ أغسطس الماضي، أشارت طهران إلى أنها ستكون منفتحة على عقد محادثات لإعادة إحياء الاتفاق.

وكانت آخر زيارة لغروسي إلى إيران في أيار/ مايو الماضي عندما توجّه إلى محافظة أصفهان حيث تقع منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وحضّ قادة إيران بعد ذلك على تبني إجراءات "ملموسة" استجابة للمخاوف حيال البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية وتكثيف التعاون مع المفتشين.