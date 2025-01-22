الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف مخزون إيران من اليورانيوم

شفق نيوز/ كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60% يبلغ نحو 200 كيلوغرام.

وقال غروسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن تسريع إيران في الآونة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60%، أدى إلى زيادة معدل إنتاجها من هذا اليورانيوم إلى سبعة أمثال.

وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية وهو 90%.

ووفقا لأحد معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية تقترب من تلك الكافية من حيث المبدأ، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، لصنع خمسة أسلحة نووية.

وفي سياق متصل ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أن إيران لا بد أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المسألة الأكثر أهمية هي إيران والعلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف "أملي أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة".

من جانبه، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف اليوم إن إيران تأمل في أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقلانية في تعامله مع الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن طهران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية. وأضاف في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن إيران لا تشكل تهديدا أمنيا للعالم.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد قال أمس الأول الاثنين، إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجا "واقعيا" تجاه طهران، قبل ساعات من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وقال إسماعيل بقائي للصحافيين "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية".