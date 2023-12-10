الوقود الأحفوري يفجر خلافاً بين المجتمعين.. رئيس مؤتمر المناخ يحذر من الفشل

شفق نيوز/ مارس رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، سلطان الجابر، يوم الأحد، مزيدا من الضغوط على الدول المجتمعة في دبي لحل خلافاتها بشأن الوقود الأحفوري، قبل الثلاثاء، وهو اليوم المقرر لاختتام المؤتمر.

ودعا الجابر، الدول المشاركة في المؤتمر، إلى العمل بجدية أكبر والتحلي بالمرونة وقبول الحلول الوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ، بما في ذلك طرح صياغة لأول مرة تتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري.

وجاءت دعوة الجابر، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عند بدء المفاوضين في مناقشة بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، مثل مستقبل الوقود الأحفوري، ومن المقرر أن تُنشر صباح الاثنين، مسودة جديدة للاتفاق الذي يفترض أن توافق عليه الأطراف في ختام المؤتمر.

وطالب الجابر الدول بتخفيف طموحها بشأن الاتفاق معتبرا أن "الفشل ليس خيارا. نحن نسعى لتحقيق مصلحة الجميع"، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في مؤتمر كوب28، حسب التقاليد الإماراتية، في مجلس لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة، كما أضاف "على الجميع أن يتحلوا بالمرونة.. نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم".

وقال رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك" إن "هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر المناخ التي دعت جميع الأطراف إلى اقتراح أرضية مشتركة وتوافق في الآراء بشأن الوقود الأحفوري. لقد حان الوقت لجميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء واقتراح صيغة أخرى".