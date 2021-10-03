سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الوفيات تقترب من الـ5 ملايين.. قائمة بأكثر الدول تضررا من جائحة كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-03T06:22:26+0000
الوفيات تقترب من الـ5 ملايين.. قائمة بأكثر الدول تضررا من جائحة كورونا

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.577.843، وإجمالي الوفيات 4.796.500.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700.959 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.658.910.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.723 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.459.117.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.573، وإجمالي إصابات 33.791.061.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277.978 وإجمالي إصابات 3.671.611.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 205.297، وإجمالي إصابات 7.449.689.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.423، وإجمالي إصابات 2.177.283.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.115 وإجمالي إصابات 4.218.142.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137.295 وإجمالي إصابات 7.908.091.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130.998، وإجمالي إصابات 4.679.067.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.372، وإجمالي إصابات 4.960.641.

related

الدنمارك تكشف عن جواز سفر خاص بـ"كورونا"

Date: 2021-05-28 13:35:36
الدنمارك تكشف عن جواز سفر خاص بـ"كورونا"

مسؤولون في إيران يعلنون دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا

Date: 2020-10-22 04:54:40
مسؤولون في إيران يعلنون دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في دولة عربية

Date: 2020-02-21 16:39:14
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في دولة عربية

عدد الوفيات بكورونا في ايران يقفز لأكثر من 2500

Date: 2020-03-28 13:12:17
عدد الوفيات بكورونا في ايران يقفز لأكثر من 2500

أمريكا.. إصابة 5800 بفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح

Date: 2021-04-16 06:24:04
أمريكا.. إصابة 5800 بفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح

كورونا بنسختها الجديدة تصل كوريا الجنوبية

Date: 2020-12-28 05:05:44
كورونا بنسختها الجديدة تصل كوريا الجنوبية

هل تسهم سلالة دلتا في انعاش الآمال بمناعة القطيع؟

Date: 2021-08-30 06:28:25
هل تسهم سلالة دلتا في انعاش الآمال بمناعة القطيع؟

الصين ترسل هدية لايران لمواجهة كورونا وتقول لها: كوني قوية

Date: 2020-02-25 22:59:11
الصين ترسل هدية لايران لمواجهة كورونا وتقول لها: كوني قوية