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"الوضع مقبول".. وزير الداخلية اللبناني يعلن تفكيك 8 خلايا إرهابية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-08T20:27:01+0000
"الوضع مقبول".. وزير الداخلية اللبناني يعلن تفكيك 8 خلايا إرهابية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، يوم الثلاثاء، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية في البلاد.

وفي التفاصيل، وصف بسام مولوي الوضع الامني في لبنان بـ"المقبول جدا"، مشددا على "استمرار التدابير الأمنية في ظل الظروف الصعبة للقوى الأمنية ولعدم وجود الكهرباء للقيام بواجباتنا"، حيث وعد اللبنانيين بالحفاظ على الأمن "لأنه مسؤوليتنا ومسؤوليتهم".

وأكد مولوي أنه "بالرغم من كل الظروف الصعبة منذ سنة وشهرين، لم يحدث أي إشكال بين القوى الامنية والمواطنين".

وأضاف: "أجرينا انتخابات نيابية من دون أية إشكالات أمنية، وهناك ضبط امني جدي لموضوع مخيمات النازحين، وكل الأجهزة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات الاقتصادية وضعف إمكانات قوى الامن، لكنهم يقومون بجهد استثنائي لحفظ الأمن، ولم ترتفع نسبة الجرائم عما كانت عليه".

وأردف: "نحن مستمرون بالعمل مع شعبة المعلومات لضبط المزيد من الشبكات وعمليات تهريب المخدرات، والشعبة أوقفت 8 خلايا إرهابية، ولم نعلن عنها لحساسية الموضوع نظرا لمهنية التحقيق وسريته"، لافتا إلى أن "كشف مزيد من شحنات المخدرات المهربة الى الخارج دليل على جدية القوى الأمنية والعسكرية القيام بمهامها".

 

 

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