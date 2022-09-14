الوضع الامريكي في "خطر".. غلاء معيشة وحرب اهلية

شفق نيوز/ حذرت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، تولسي غيبارد، يوم الأربعاء، من نشوب حرب أهلية بسبب الحزب الديمقراطي، فيما كشف صحفي أمريكي عن "خطورة" الوضع الاقتصادي وغلاء الطعام والطاقة، متهماً سلطات بلاده بأنها "تخفي هذه الحقائق".

وقالت غيبارد خلال لقاء على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه "أمر مثير للاشمئزاز ومشين أن نسمع هؤلاء الناس (الحزب الديمقراطي) يقولون ما يقولونه ويقارنون إخواننا الأمريكيين بالإرهابيين. والأكثر من ذلك قالوا حرفيا إنهم أسوأ من إرهابيي تنظيم القاعدة"، في إشارة إلى محاولات الحزب الديمقراطي لمساواة عملية اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول 11 سبتمبر.

وأشارت إلى أن مثل هذه المقارنة أمر غير مقبول بغض النظر عمن يقوله، مناصرو بايدن أو عضو مجلس الشيوخ أو الصحفيون أو مسؤولو الوزارات الفيدرالية.

وأوضحت: "يظهر ذلك إلى أي مدى يمكن أن يذهبوا في دفع بلادنا إلى حرب أهلية وشيطنة إخواننا الأمريكيين".

وشددت على أن مثل هذه التصريحات الصادرة من أقوى الأمريكيين يتم الإدلاء بها عشية انتخابات الكونغرس النصفية بهدف الحفاظ على مناصبهم.

وتابعت: "إن الأشخاص المدرجين في قائمة أقوى شخصيات بلادنا والذين يديرون جهاز الأمن القومي، يستهدفون إخواننا الأمريكيين لمجرد أن هؤلاء الأخيرين لم يصوتوا لصالح جو بايدن".

إلى ذلك، كشف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن السلطات الأمريكية تخفي الواقع الحقيقي للاقتصاد في البلاد، وتعتّم على البيانات المنشورة مؤخرا عن خطورة الوضع الاقتصادي وغلاء الطعام والطاقة.