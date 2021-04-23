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الهنود يستغيثون لإنقاذهم من "جحيم كورونا"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-23T19:45:10+0000
الهنود يستغيثون لإنقاذهم من "جحيم كورونا"

شفق نيوز/ هرع الناس في جميع أنحاء الهند إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأرسلت العائلات والأصدقاء وحتى المستشفيات في الهند، مناشدات يائسة، للمساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكافح البلاد للتصدي لجائحة جديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، أغرقت نداءات الأسرة للمستشفيات والأوكسجين والبلازما، مواقع تويتر وفيسبوك وواتساب.

ونشرت امرأة في نيو دلهي على موقع تويتر: "أحتاج سرير لأبي المصاب بكورونا.. الأوكسجين لديه انخفض إلى 79-80".

ويأتي تدفق الطلبات في الوقت الذي أكدت فيه الهند 16 مليون حالة مصابة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 1.4 مليار نسمة.

ودفع اليأس الأشخاص لمشاركة المعلومات الشخصية لهم، مثل أرقام الهواتف، في منشوراتهم، في محاولة للحصول على الأوكسجين أو الأسرة المتاحة بأسرع ما يمكن.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا ضخما في عدد استخدام عبارة "أوكسجين" على موقع تويتر في الهند، في إشارة لحالة اليأس التي تشهدها البلاد.

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