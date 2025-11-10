الهند.. 19 قتيلاً وجريحاً بانفجار سيارة مفخخة في نيودلهي (فيديو)

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 19 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة نيودلهي.

وذكرت قناة "NDTV" أن انفجار السيارة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين في إحصائيات أولية.

وأكدت القناة أنه "كان انفجاراً قوياً للغاية"، مضيفة أن سبب الانفجار "لا يزال مجهولاً".

وأشارت إلى وصول خبراء الطب الشرعي والفنيين إلى موقع الحادث خلال دقائق.

وكانت وكالة أنباء آسيان (ANI) قد أفادت سابقاً بانفجار سيارة كانت متوقفة بالقرب من محطة مترو في دلهي القديمة، وهي وجهة سياحية شهيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.