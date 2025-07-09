الهند والبرازيل تطالبان بعضوية مجلس الأمن الدولي: نتمتع بإمكانيات استثنائية

شفق نيوز- برازيليا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى منحهما العضوية الدائمة في المجلس، وذلك بدعم من روسيا والصين.

وأكد الزعيمان، في بيان مشترك، عقب لقائهما في البرازيل أن الدولتين "تتمتعان بإمكانيات استثنائية" ويستحقان دوراً دائماً في مجلس الأمن الدولي، معتبرين أنه من "غير المقبول" غياب دول بحجمهما عن العضوية الدائمة.

وشدد البيان على ضرورة "إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي" ليعكس التوازنات الجديدة في النظام العالمي ويعزز صوت دول الجنوب.

يضم مجلس الأمن حالياً خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو): فرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا. كما أن هناك عشر دول أخرى تتناوب على العضوية كأعضاء غير دائمين، دون حق النقض.

وأشار البيان الختامي لقمة "بريكس" التي تضم 11 دولة، إلى التزام التكتل بإصلاح مجلس الأمن من أجل تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي. وأكدت الصين وروسيا دعمهما لترشيح الهند والبرازيل للعضوية الدائمة، في خطوة تعكس رغبة القوى الناشئة في إعادة التوازن إلى مؤسسات الحكم الدولي.

ووصف رئيس الوزراء الهندي العلاقة بين الهند والبرازيل بأنها "ركيزة أساسية للاستقرار والتوازن العالميين"، في حين اعتبر الرئيس لولا دا سيلفا أن البلدين يستحقان دوراً أكبر في الأمم المتحدة بفضل إمكانياتهما ودورهما المتنامي على الساحة الدولية.