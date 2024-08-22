الهند.. مقتل وإصابة 55 عاملاً على الأقل بانفجار مصنع أدوية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن انفجارا كبيرا تسبب في اندلاع حريق في مصنع للأدوية في جنوب الهند ما أسفر عن مقتل 15 عاملا على الأقل، وجرح 40 آخرين.

وقالت الشرطة المحلية إن 40 شخصا أصيبوا في الانفجار والحريق في المفاعل الكيميائي للمصنع في ولاية أندرا براديش وتم نقلهم إلى المستشفى مشيرة إلى أن بعضهم في حالة حرجة.

وعرضت وكالة أنباء "برس تراست" الهندية مشاهد مؤلمة حيث تقشر جلد العديد من العمال. وقد نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

ويشتبه المسؤولون في أن السبب مرتبط بالكهرباء في المصنع. وأمرت سلطات الولاية بإجراء تحقيق.

ووقع الانفجار في شركة إسينتيا في منطقة أناكابالي على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال شرقي أمارافاتي عاصمة ولاية أندرا براديش.

تنتج الشركة التي يبلغ عمرها 5 سنوات مواد كيميائية وسيطة ومكونات صيدلانية نشطة.

ومع انتشار خبر الانفجار، هرع المئات من أفراد أسر العمال وأقاربهم إلى المصنع لمعرفة ما حدث لأحبائهم.

ويعمل حوالي 380 موظفا في المصنع بنظام ورديتين. وقد هرب العديد من العمال لأنهم كانوا في استراحة الغداء عندما تسبب الانفجار في اندلاع الحريق.

المصدر: أ ب - RT