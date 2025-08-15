الهند.. مصرع 46 شخصاً جراء الفيضانات اجتاحت شمال البلاد

شفق نيوز- نيودلهي

تسببت فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم جامو وكشمير شمالي الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصاً.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي"، أن "قرية تشاشوتي كانت الأكثر تضرراً، حيث تم إنقاذ 167 شخصاً من تحت الأنقاض، بينهم 38 في حالة حرجة".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء الكارثة، مؤكداً أن السلطات تقدم المساعدات اللازمة للمتضررين.

وتُعد تشاشوتي نقطة الانطلاق للحج السنوي إلى معبد الإلهة كالي، وقد تم تعليقه هذا العام بسبب الفيضانات.