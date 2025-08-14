الهند.. مصرع 33 شخصاً وفقدان 200 بفيضان مفاجئ

شفق نيوز- نيودلهي

لقي 33 شخصاً في الهند، يوم الخميس، مصرعهم وفُقد نحو 200 آخرين جرّاء فيضان مفاجئ ضرب قرية تشاسوتي النائية في منطقة كشتوار بولاية جامو وكشمير، بحسب صحيفة "إنديا تايم".

من جهتها، نقلت صحيفة "هندو" عن مسؤولين إن فيضاناً مفاجئاً ضرب قرية تشاسوتي النائية وهي آخر قرية يمكن الوصول إليها بالسيارة على طريق ضريح مشايل ماتا، على طريق ياترا مشايل ماتا في منطقة كشتوار بجاموا وكشمير يوم الخميس.

وقد تم تعليق الياترا (الزيارة) السنوية إلى الضريح بعد الحادث، بينما حشدت السلطات جميع الموارد وتوجهت إلى مكان الحادث لتنفيذ عمليات إنقاذ وإغاثة واسعة النطاق، وفقاً للمسؤولين.

ونعى الحاكم المناوب مانوج سينها ضحايا الحادث، كاتباً على منصة "إكس": "أشعر بحزن بالغ إزاء الفيضان المفاجئ في تشوسيتي كشتوار، تعازي لأسر الضحايا وصلوات من أجل الشفاء العاجل للمصابين، لقد وجهت مسؤولي الحكومة المدنية والشرطة والجيش وقوات الإنقاذ الوطنية وإنقاذ الولاية لتعزيز عمليات الإنقاذ والإغاثة وضمان تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين".

من جانبه، كتب الوزير الاتحادي جيتيندرا سينغ على "إكس": "فيضان مفاجئ هائل في منطقة تشوسيتي، قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة. وقد تحركت الإدارة على الفور، حيث غادر فريق الإنقاذ إلى الموقع".