الهند.. مصرع وإصابة 22 شخصاً بتصادم قطارين

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الثلاثاء، بمصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بين قطاري ركاب وشحن في ولاية تشاتيسغار.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن الحادث وقع بالقرب من منطقة بيلاسبور في الولاية.

وأوضحت السلطات، أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن، ما أسفر وفقاً للتقديرات الأولية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على المحاصرين داخل الحطام، مشيرة إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وأظهرت مشاهد مصوّرة من موقع الحادث أن العربة الأمامية لقطار الركاب تحطمت بالكامل نتيجة التصادم.