الهند أكبر دائني روسيا

شفق نيوز / كشفت بيانات البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على أن الهند كانت الدولة الوحيدة التي زادت ديون روسيا منها في العام الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة نوفوستي الروسية فقد أوضحت بيانات هذا البنك، أن في العام 2021 كان هناك فقط 3 دائنين سياديين لروسيا في عام 2021 - الهند وفرنسا وكوريا الجنوبية.

ويدل تقرير البنك الدولي على أن الدين السيادي الروسي أمام الهند نما خلال العام المذكور بمقدار 3.2 مرة، ووصل إلى 610 ملايين دولار.

ويؤكد تقرير البنك الدول، أن روسيا قلصت حجم ديونها أمام البلدين الآخرين المذكورين أعلاه. فقد انخفض الدين المستحق لكوريا الجنوبية بنسبة 20٪ - إلى 279.7 مليون دولار، وأصبح هذا أدنى مستوى للدين منذ العام 1992.

وانخفض حجم الديون المترتبة لفرنسا بنسبة 34٪، لتصل إلى 315.6 مليون دولار.

وينتمي حوالي 21٪ من الدين الخارجي لروسيا إلى حملة السندات، وقد انخفض هذا المؤشر في العام الماضي بنسبة 8.3٪ إلى 99.4 مليار دولار.

وتقع الحصة الرئيسية من الدين الخارجي لروسيا على عاتق الدائنين المؤسسيين الكبار غير المرتبطين بالدولة - فهم يمثلون 73.8٪ من جميع التزامات الديون. وارتفع هذا الدين بنسبة 3.6٪ العام الماضي، ليصل إلى 355.4 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغ إجمالي الدين الخارجي لروسيا 481.4 مليار دولار العام الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 4.4٪ على مدار العام.