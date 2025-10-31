الهند توقع اتفاق إطار دفاعي مع أميركا لـ10سنوات

شفق نيوز- نيو دلهي

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، يوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية لمدة عشر سنوات، لتعزيز الشراكة العسكرية والأمنية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام هندية، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة العسكرية والتعاون الأمني بين البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا.

ووقّع على الاتفاقية كل من وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الأميركي بيت هيغسيث، حيث أكدا أن الاتفاقية تمثل "منعطفاً مهماً" في مسار العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال الوزير الأميركي في منشور على منصة "إكس"، إن "الاتفاقية الجديدة ستعزز الشراكة الدفاعية بين واشنطن ونيودلهي"، واصفا إياها بأنها "ركيزة أساسية للاستقرار والردع في المنطقة".

وأضاف "نعمل على توسيع التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي، وعلاقاتنا الدفاعية لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم".

بدوره وصف الوزير الهندي اللقاء مع نظيره الأميركي بأنه "مثمر"، مؤكداً أن الاتفاقية ستفتح "فصلاً جديداً في الشراكة الدفاعية القوية أصلاً بين البلدين".

وأوضح سينغ أن إطار التعاون الدفاعي الجديد "سيشكل مرجعية سياسية شاملة لمسار العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة"، مضيفاً أن الاتفاق "يعكس التقارب الإستراتيجي المتنامي بين الجانبين، ويمهد لعقد جديد من التعاون الثنائي".

وأشار الوزير الهندي إلى أن الدفاع "سيظل الركيزة الأساسية للعلاقات بين البلدين"، مؤكداً أن الشراكة بين نيودلهي وواشنطن "عنصر حاسم لضمان منطقة هندية باسيفيكية حرة ومفتوحة تقوم على القوانين الدولية".

وجاء اللقاء بين الجانبين على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع "آسيان" والهند، الذي يسبق انعقاد اجتماع "آسيان بلس" للدفاع المقرر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.