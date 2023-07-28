الهند تنشر "رعب الأرز".. "تكالب" في أمريكا للحصول على كيس والامارات تمنع تصديره

شفق نيوز/ كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، عن "تكالب" المواطنين الأمريكيين على شراء الأرز بعد "الذعر" الذي أصابهم نتيجة اعلان الهند فرض حظر على تصدير الأرز الآسيوي، فيما أوقفت الامارات تصدير الأرز لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.

وحسب ما نشرته صحيفة The Independent البريطانية فان مقاطع فيديو وصور انتشرت على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية، إذ يمكن رؤية الناس يملأون عربات البقالة بأكياس الأرز فقط، وشوهد الناس أيضاً وهم يتسلقون رفوف البقالة للوصول إلى أكياس الأرز.

فيما شارك أحد مستخدمي تويتر مقطع فيديو شوهد فيه الأشخاص وهم يتدافعون ويضرب بعضهم بعضاً للحصول على أكياس أرز، وكتب: "لقد عرفت من العاملين في محلات البقالة الهندية أنَّ Costco لديها مخزون، لكنهم يخشون من الهنود الذين يتسلقون الرفوف لانتزاع # أكياس الأرز، التي قد تسقط على عملاء آخرين وتؤذيهم. هذا مخجل جداً".

ونقلت وكالة أنباء Asian News International عن أحد الأمريكيين من أصل هندي، يُدعى أرونا من واشنطن دي سي، قوله: "زرت ما يقرب من 10 متاجر. وبدأت في البحث عن كيس من Sona Massori [مجموعة متنوعة من الأرز] في الساعة 9 صباحاً ولم أتمكن أخيراً من وضع يدي على كيس أرز حتى الساعة 4:00 مساءً وبثلاثة أضعاف سعره المعتاد".

وتسبب إعلان الحكومة الهندية عن حظر تصدير الأرز في حالة من الجنون بين الهنود غير المقيمين الذين يسارعون الآن لتأمين إمداداتهم من هذا المكون الأساسي في المطبخ الهندي.

وتصور مقاطع الفيديو المتداولة على الشبكات الاجتماعية أشخاصاً يتدافعون للحصول على آخر أكياس أرز متوفرة في المتاجر الكبيرة، في سعيهم إلى تخزين أحد المواد الغذائية الأساسية.

من جهتها قالت وكالة أنباء الإمارات، ان أوامر صدرت بإيقاف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.

وقالت الإمارات، التي تستورد 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، إن الحظر يشمل جميع أصناف الأرز، مثل الأرز الأسمر، والأرز المضروب كليا أو جزئيا، والأرز المكسور.

وأضافت الوكالة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأرز تقديم طلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير إلى خارج الدولة.

ويأتي الحظر في أعقاب قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي وقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، والمكسور، في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.

وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت هذا الأسبوع، إن الموردين المحليين ومتاجر التجزئة في الإمارات كانت تتوقع ارتفاع الأسعار وإن كان بصفة مؤقتة.

وأثّر تضخم أسعار الغذاء على الإمارات ودول الخليج عموما في معظم فترات عام 2022 لكنها بدأت تشهد تصحيحا هذا العام.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.

وفي الأسبوع الماضي، حظر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي لتحقيق استقرار الأسعار المحلية قبل الانتخابات الوطنية الرئيسية العام المقبل، بعد مواسم الحصاد الصعبة.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض - باستثناء بسمتي - حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وفق وكالة فرانس برس.